Защитник ЦСКА Кирилл Набабкин перенес операцию на колене.

"Сегодня защитник ЦСКА был прооперирован в одной из клиник Мюнхена в связи с повреждением колена. У Кирилла Набабкина после матча с "Зенитом" был выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена. Ближайшие дни футболист будет находиться в Германии под наблюдением врачей, проводивших операцию, после чего вернется в Москву и будет проходить восстановление на базе "армейцев", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что в августе Набабкин подписал с ЦСКА новый контракт.

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