"Милан" договорился о трансфере "нового Пирло"
Хавбек "Брешии" Сандро Тонали в ближайшее время перейдет в "Милан".
Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, президент "Брешии" Массимо Челлино уже подписал документы о трансфере "нового Пирло" в "Милан".
Детали трансфера не сообщаются, но ранее говорилось, что "россонери" потратит 30 миллионов евро.
Отмечается, что "Милан" уже согласовал с Тонали условия личного соглашения. Игроку осталось пройти медосмотр.
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|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
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|Хеллас Верона
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|Парма
|26
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|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
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|13
|Фиорентина
|27
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|14
|Удинезе
|26
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|Торино
|26
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|Дженоа
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|Лечче
|27
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|19
|СПАЛ
|26
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