"Милан" договорился о трансфере "нового Пирло"

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"Милан" договорился о трансфере "нового Пирло"

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали в ближайшее время перейдет в "Милан".

Как сообщает журналист Джанлука Ди Марцио, президент "Брешии" Массимо Челлино уже подписал документы о трансфере "нового Пирло" в "Милан".

Детали трансфера не сообщаются, но ранее говорилось, что "россонери" потратит 30 миллионов евро.

Отмечается, что "Милан" уже согласовал с Тонали условия личного соглашения. Игроку осталось пройти медосмотр.

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