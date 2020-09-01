Антон Миранчук высказался о переходе брата Алексея в "Аталанту"

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Антон Миранчук высказался о переходе брата Алексея в "Аталанту"

Хавбек "Локомотива" Антон Миранчук прокомментировал трансфера брата в "Аталанту".

"Давал ли я советы? Это непросто. "Аталанта" выходит на топовый уровень - для него это замечательное предложение. Верю, что брат раскроется в Серии А и классно проявит себя. Леша профессионал с отличной игрой и головой. Там тренер, который работает на атлетичный футбол и физику. Это даже хорошо для брата. Уверен, все сложится хорошо.

Пока я до конца не осознал. Когда вернусь в клубную раздевалку и не увижу Лешу, будет трудный момент. Надеюсь, мы скоро встретимся на футбольном поле", - заявил Антон Миранчук.

Алексей Миранчук является воспитанником "Локомотива". За первую команду он провел 228 игр, забил 43 гола и отдал 45 результативных передач.

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