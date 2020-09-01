Донни ван де Бек определился с игровым номером в "Манчестер Юнайтед"

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Донни ван де Бек определился с игровым номером в "Манчестер Юнайтед"

Хавбек "Аякса" Донни ван де Бек выбрал игровой номер в "Манчестер Юнайтед".

По сведениям Daily Mail, 23-летний голландец хочет играть под 34-м номером. Отмечается, что это дань уважения экс-партнеру ван де Бека по "Аяксу" Абдельхаку Нури.

Напомним, что летом 2017 года Нури потерял сознание в товарищеской игре. Позже врачи выявили у него необратимые повреждения мозга.

Летом 2018 года "Аякс" признал, что первая помощь игроку на поле была недостаточной. В марте 2019 года Нури вышел из комы.

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