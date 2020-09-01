Кандидат в президенты "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси

2 Теги барселоналионель месси

Кандидат в президенты "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался о будущем капитана каталонцев Лионеля Месси.

"Его уход должен быть как можно более дружелюбным. Пока он не ушел, есть надежда, что Месси останется. Хотя это маловероятно", - приводит слова Фонта Sky Sports.

Напомним, что Месси хочет покинуть "Барсу" и перебраться в "Манчестер Сити". При этом аргентинец хочет уйти, расторгнув контракт с клубом, но "Барса" хочет получить за него отступные в размере 700 миллионов евро.

Контракт Месси с клубом истекает летом 2021 года.

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Боже упаси! Лео нужно выдворять в кратчайшие строки, его перебивание в клубе, на пользу только оппонентам. Не ожидал от лысого днаря такого вброса... пускай лучше за своим шити присматривает, и тактику против Монак да Лионов отрабатывает - лысый шарлатан! Мда... Visca el Barca!

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Переход месси в мансити сильно ударит по чсв гвардиолы. если он выиграет ЛЧ - скажут что он только с месси умеет, значит без него он тренеришка не выиграет ЛЧ - уволят накуй, состав ман сити еще и с месси и не может выиграть лч, поэтому я не удивлен, что гвардиола против хотя, это может быть просто вброс от каталонских журналюг, потому что, уйди месси - не о чем писать будет)

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