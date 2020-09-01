Кандидат в президенты "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси

Кандидат в президенты "Барселоны" Виктор Фонт высказался о будущем капитана каталонцев Лионеля Месси.

"Его уход должен быть как можно более дружелюбным. Пока он не ушел, есть надежда, что Месси останется. Хотя это маловероятно", - приводит слова Фонта Sky Sports.

Напомним, что Месси хочет покинуть "Барсу" и перебраться в "Манчестер Сити". При этом аргентинец хочет уйти, расторгнув контракт с клубом, но "Барса" хочет получить за него отступные в размере 700 миллионов евро.

Контракт Месси с клубом истекает летом 2021 года.

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