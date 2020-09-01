"Сельта" взяла сутки для ответа "Локомотиву" по переходу Санти Мины

"Локомотив" проявляет интерес к форварду "Сельты" Санти Мине.

По сведениям журналиста Максима Алланазарова, "небесные" взяли сутки для сформирования ответа по возможному переходу футболиста.

Ранее сообщалось, что "Сельта" не отпустила Мину в аренду в "Локомотив", так как рассматривает вариант с полноценной продажей.

В минувшем сезоне Санти Мина провел 36 игр, забил 8 голов и отдал 4 ассиста.

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