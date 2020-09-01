ЦСКА получил штраф за большое количество желтых карточек в игре с "Ахматом"

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ЦСКА получил штраф за большое количество желтых карточек в игре с "Ахматом"

РФС вынес наказание ЦСКА за грубую игру команды в матче против "Ахмата" (3:0).

Как сообщает сайт РФС, "армейцы" получили штраф в размере 100 тысяч рублей за то, что футболисты команды получили семь желтых карточек.

Отметим, что РФС согласно своему регламенту назвал это "неподобающим поведением команды".

После 6 туров ЦСКА имеет в активе 10 очков и занимает пятое место.

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