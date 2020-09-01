Канте определился со своим будущим
Хавбек "Челси" Нголо Канте принял решение о своем будущем.
Как сообщает Goal.com, 29-летний француз не собирается покидать "Челси", несмотря на интерес "Интера". Игрока все устраивает в Лондоне, поэтому он будет отклонять предложения от всех клубов.
Отмечается, что пока неизвестна позиция наставника "аристократов" Фрэнка Лэмпарда касательно будущего футболиста.
В минувшем сезоне на счету Канте три забитых гола в 28 играх.
Читайте также: "Челси" озвучил "Интеру" стоимость Канте. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Упамекано контактирует с другими клубами, несмотря на продление контракта с "РБ Лейпцигом"
-
"Спартак" дозаявил Селихова на этот сезон
-
Де Йонг высказался о назначении Кумана на пост тренера "Барселоны"
-
"Аталанта" отпустила защитника в "Лестер" и уже нашла ему замену
-
Канте определился со своим будущим
-
ЦСКА получил штраф за большое количество желтых карточек в игре с "Ахматом"
-
"Сельта" взяла сутки для ответа "Локомотиву" по переходу Санти Мины
-
2
Кандидат в президенты "Барселоны" оценил вероятность ухода Месси
-
Донни ван де Бек определился с игровым номером в "Манчестер Юнайтед"
-
Антон Миранчук высказался о переходе брата Алексея в "Аталанту"
-
"Милан" договорился о трансфере "нового Пирло"
-
Набабкин перенес операцию на колене
-
2
Отец Месси отправился на встречу с Бартомеу
-
Агент: "Тиль хочет уйти из "Спартака"
-
Де Йонг высказался о возможном уходе Месси из "Барселоны"
-
Экс-игрок "Спартака" Глушаков продемонстрировал кулинарные способности
-
Неймар зовет Суареса в ПСЖ
-
"Бавария" нацелилась на защитника "Арсенала"
-
Пора в НБА: Артем Дзюба забил сверхдальний 3-очковый бросок
-
"Локомотив" отказался от трансфера Дениса Глушакова
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18