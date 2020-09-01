Канте определился со своим будущим

Хавбек "Челси" Нголо Канте принял решение о своем будущем.

Как сообщает Goal.com, 29-летний француз не собирается покидать "Челси", несмотря на интерес "Интера". Игрока все устраивает в Лондоне, поэтому он будет отклонять предложения от всех клубов.

Отмечается, что пока неизвестна позиция наставника "аристократов" Фрэнка Лэмпарда касательно будущего футболиста.

В минувшем сезоне на счету Канте три забитых гола в 28 играх.

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