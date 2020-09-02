Гус Тиль отправился в Германию для завершения перехода во "Фрайбург"
Хавбек "Спартака" Гус Тиль продолжит карьеру во "Фрайбурге".
Как сообщает Sport24, 22-летний голландец отправился в Германию для завершения сделки. Отмечается, что немецкий клуб арендует игрока на один сезон.
Также известно, что "Фрайбург" обязался полностью выплачивать зарплату футболисту, однако она будет ниже той, что он получает в "Спартаке".
Напомним, что в прошлом сезоне Бундеслиги "Фрайбург" занял восьмое место.
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