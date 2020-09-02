Миранчук прибыл в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту"

Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук практически завершил свой трансфер в "Аталанту".

Россиянин уже прибыл в Бергамо, где пройдет медосмотр и заключит с клубом соглашение. Во время разговора с журналистами Миранчук сказал на итальянском языке "forza Dea" (Dea в переводе на русский означает богиня, что является одним из прозвищ клуба - прим. Soccernews.ru).

Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука обойдется "Аталанте" в 14,5 миллиона евро.

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