Миранчук прибыл в Бергамо, чтобы завершить трансфер в "Аталанту"
Хавбек "Локомотива" Алексей Миранчук практически завершил свой трансфер в "Аталанту".
Россиянин уже прибыл в Бергамо, где пройдет медосмотр и заключит с клубом соглашение. Во время разговора с журналистами Миранчук сказал на итальянском языке "forza Dea" (Dea в переводе на русский означает богиня, что является одним из прозвищ клуба - прим. Soccernews.ru).
Ранее сообщалось, что трансфер Миранчука обойдется "Аталанте" в 14,5 миллиона евро.
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