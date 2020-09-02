"Интер" не хочет платить за трансфер Видаля

"Интер" продолжает работу над подписанием хавбека "Барселоны" Артуро Видаля.

По сведениям Джанлуки Ди Марцио, "нерадзурри" практически договорились с чилийцем по условиям личного контракта, который будет рассчитан на два года.

При этом отмечается, что "Интер" хочет бесплатно подписать футболиста. Сейчас агенты Видаля работают над расторжением соглашения с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что Видаль будет зарабатывать в "Интере" около 3 миллионов евро за сезон.

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