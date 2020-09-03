"Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед" поборются за бразильского защитника "Севильи"

Защитник "Севильи" Диего Карлос может продолжить карьеру в АПЛ.

По сведениям Marca, борьбу за 27-летнего бразильца ведут "Манчестер Сити" и "Манчестер Юнайтед".

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 75 миллионов евро. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

В прошедшем сезоне на счету Карлоса два забитых гола в 45 матчах.

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