Газизов прокомментировал уход Тиля во "Фрайбург"

Генеральный директор "Спартака" Шамиль Газизов прокомментировал переход хавбека Гуса Тиля во "Фрайбург".

"Тиль у нас не получал игрового времени, а он футболист высокого уровня. Мы приняли решение, что так будет лучше: и клуб, и футболист, и его агент. Для нас это отличная сделка: и финансово, и имиджево. Это успех для нас.

Для футболиста также это хороший вариант. Тиль высококлассный игрок, который у нас не играл, а ему практика нужна. По договору мы можем его вернуть через год. У "Фрайбурга" есть опция выкупа", - заявил Газизов.

Тиль выступает за "Спартак" с 2019 года. За это время он провел 25 игр, забил два гола и отдал два ассиста.

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