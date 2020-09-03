"Лестер" подписал защитника "Аталанты"

Защитник "Аталанты" Тимоти Кастань стал игроком "Лестера".

Как сообщает сайт клуба, с 24-летним игроком было заключено соглашение до 2025 года. Трансфер футболиста обошелся "лисам" в 24 миллиона евро.

Кастань выступал за "Аталанту" с 2017 года. В прошедшем сезоне Кастань провел 33 игры, в которых отметился двумя голами и тремя ассистами.

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