"Реал" готовит предложение по вингеру "РБ Лейпцига"

Вингер "РБ Лейпцига" Дани Ольмо попал в сферу интересов "Реала".

Как сообщает Transfermarkt ссылаясь на Bild, на покупке 22-летнего испанца настаивает тренер мадридского клуба Зинедин Зидан.

Отмечается, что "Реал" готовит предложение за игрока в размере 40 миллионов евро. Однако "быки" вряд ли захотят отпускать Ольмо в связи с уходом Тимо Вернера и Патрика Шика.

В минувшем сезоне Ольмо провел за "РБ Лейпциг" 15 матчей, забил пять голов и отдал один ассист.

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