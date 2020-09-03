В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз"
В интернете выложили видео с игрой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в детском возрасте.
Отметим, что на видео аргентинцу 12 лет и тогда он выступал за "Ньюэллз Олд Бойз".
A 12-year-old Lionel Messi in action for Newell’s Old Boys— Goal (@goal) September 3, 2020
That left foot
Born to play football. pic.twitter.com/VXTjQlrJUC
Месси перебрался в "Барселону" в 2000 году, а уже в 2003 году он дебютировал за основную команду каталонцев.
Напомним, что Месси захотел покинуть "Барсу" в это трансферное окно и перейти в "Манчестер Сити".
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