В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз"

Теги ньюэллз олд бойзбарселоналионель месси

В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз"

В интернете выложили видео с игрой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в детском возрасте.

Отметим, что на видео аргентинцу 12 лет и тогда он выступал за "Ньюэллз Олд Бойз".

Месси перебрался в "Барселону" в 2000 году, а уже в 2003 году он дебютировал за основную команду каталонцев.

Напомним, что Месси захотел покинуть "Барсу" в это трансферное окно и перейти в "Манчестер Сити".

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