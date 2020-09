В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз"

В интернете выложили видео с игрой нападающего "Барселоны" Лионеля Месси в детском возрасте.

Отметим, что на видео аргентинцу 12 лет и тогда он выступал за "Ньюэллз Олд Бойз".

A 12-year-old Lionel Messi in action for Newell’s Old Boys



That left foot



Born to play football. pic.twitter.com/VXTjQlrJUC