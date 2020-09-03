Почеттино: "Месси готов стать лучшим в любой лиге"
Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".
"Все может случиться. Месси будет выступать, где захочет, будь то Примера или АПЛ. Он готов стать лучшим в любой лиге", - приводит слова Почеттино Ole.
Напомним, что Месси пытается расторгнуть контракт с "Барсой", который истекает следующим летом. Клуб хочет удержать аргентинца и даже продлить с ним соглашение.
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|20
|35
|4
|Севилья
|20
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|20
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|Реал Сосьедад
|20
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|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
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|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
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|13
|Осасуна
|20
|25
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|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
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|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14