Почеттино: "Месси готов стать лучшим в любой лиге"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Все может случиться. Месси будет выступать, где захочет, будь то Примера или АПЛ. Он готов стать лучшим в любой лиге", - приводит слова Почеттино Ole.

Напомним, что Месси пытается расторгнуть контракт с "Барсой", который истекает следующим летом. Клуб хочет удержать аргентинца и даже продлить с ним соглашение.

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