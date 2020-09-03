Почеттино: "Месси готов стать лучшим в любой лиге"

Теги барселоналионель мессимаурисио почеттиноманчестер сити

Почеттино: "Месси готов стать лучшим в любой лиге"

Экс-тренер "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино поделился мнением о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Все может случиться. Месси будет выступать, где захочет, будь то Примера или АПЛ. Он готов стать лучшим в любой лиге", - приводит слова Почеттино Ole.

Напомним, что Месси пытается расторгнуть контракт с "Барсой", который истекает следующим летом. Клуб хочет удержать аргентинца и даже продлить с ним соглашение.

Читайте также: "Барселона" может продать Месси за 100 миллионов евро. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Реал" готовит предложение по вингеру "РБ Лейпцига"

"Реал" готовит предложение по вингеру "РБ Лейпцига"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов