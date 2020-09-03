Конте просит "Интер" подписать 17-летнего нападающего "Вероны"

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Конте просит "Интер" подписать 17-летнего нападающего "Вероны"

Форвард "Вероны" Оливер Юргенс может перебраться в "Интер".

По сведениям GianlucaDiMarzio.com, в подписании 17-летнего футболиста заинтересован наставник "Интера" Антонио Конте, которого впечатлила игра юного нападающего в минувшем сезоне.

Известно, что на Юргенса также претендуют "Валенсия" и "Лестер".

В минувшем сезоне на счету Юргенса 12 голов и один ассист в 19 играх.

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