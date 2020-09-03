Робертсон: "Я бы не хотел, чтобы Месси и близко подбирался к АПЛ"
Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон высказался о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".
"Если быть максимально эгоистичным, то я надеюсь, что Месси останется в "Барселоне". Он один из лучших или даже лучший футболист в истории, поэтому если он перейдет в стан наших главных соперников, это точно не будет хорошим знаком.
Месси фантастический футболист, уверен, что в АПЛ он бы показывал точно такой же качественный футбол, ту же страсть и все остальное, что и в "Барсе". Как я понял, "Ливерпуль" исключает его переход, так что я бы не хотел, чтобы он и близко подбирался к АПЛ. Надеюсь, все останется так, как сейчас. Увидим.
В "Барселоне" царит сейчас неопределенность. Надеюсь, они с этим разберутся. Если Месси переберется в АПЛ, то мы примем это. Для ребят будет здорово сыграть против него. Я два раза противостоял ему, и это самые сложные игры в моей карьере. В играх против него нужно всегда быть начеку, он может выскочить из ниоткуда", - приводит слова Робертсона Goal.com.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18