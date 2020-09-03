Робертсон: "Я бы не хотел, чтобы Месси и близко подбирался к АПЛ"

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Робертсон: "Я бы не хотел, чтобы Месси и близко подбирался к АПЛ"

Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон высказался о возможном переходе капитана "Барселоны" Лионеля Месси в "Манчестер Сити".

"Если быть максимально эгоистичным, то я надеюсь, что Месси останется в "Барселоне". Он один из лучших или даже лучший футболист в истории, поэтому если он перейдет в стан наших главных соперников, это точно не будет хорошим знаком.

Месси фантастический футболист, уверен, что в АПЛ он бы показывал точно такой же качественный футбол, ту же страсть и все остальное, что и в "Барсе". Как я понял, "Ливерпуль" исключает его переход, так что я бы не хотел, чтобы он и близко подбирался к АПЛ. Надеюсь, все останется так, как сейчас. Увидим.

В "Барселоне" царит сейчас неопределенность. Надеюсь, они с этим разберутся. Если Месси переберется в АПЛ, то мы примем это. Для ребят будет здорово сыграть против него. Я два раза противостоял ему, и это самые сложные игры в моей карьере. В играх против него нужно всегда быть начеку, он может выскочить из ниоткуда", - приводит слова Робертсона Goal.com.

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