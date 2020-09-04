Главные новости дня: 3 сентября
Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 сентября.
Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией.
Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии.
Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе.
РПЛ назвала лучшего игрока августа.
Гус Тиль перешел во "Фрайбург".
Артем Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России.
У Криштиану Роналду выявлена инфекция пальца на ноге.
Владельцы "Манчестер Сити" купили 10-й клуб.
Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Максима Глушенкова.
"Барселона" может продать Лионеля Месси за 100 миллионов евро.
На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Главные новости дня: 3 сентября
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"Цена пенальти": Сборная России показала ногу Бакаева после фола сербов
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Хедира не нужен "Зениту"
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Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России
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Лига Наций 2020/21: Турция уступила Венгрии и другие результаты 1-го тура
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Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии
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Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией
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Конте просит "Интер" подписать 17-летнего нападающего "Вероны"
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"Порту" отклонил предложение "Локомотива" по Тикиньо
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Почеттино: "Месси готов стать лучшим в любой лиге"
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В сети выложили видео с игрой 12-летнего Месси за "Ньюэллз Олд Бойз"
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"Реал" готовит предложение по вингеру "РБ Лейпцига"
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"Лестер" подписал защитника "Аталанты"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|27
|79
|2
|Манчестер Сити
|27
|57
|3
|Лестер Сити
|27
|50
|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
|7
|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18