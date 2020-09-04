Главные новости дня: 3 сентября

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Главные новости дня: 3 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 сентября.

Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией.

Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии.

Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе.

РПЛ назвала лучшего игрока августа.

Гус Тиль перешел во "Фрайбург".

Артем Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России.

У Криштиану Роналду выявлена инфекция пальца на ноге.

Владельцы "Манчестер Сити" купили 10-й клуб.

Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Максима Глушенкова.

"Барселона" может продать Лионеля Месси за 100 миллионов евро.

На сегодня все. Ожидайте завтра еще больше интересных новостей. | http://soccernews.ru
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Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России

Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
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