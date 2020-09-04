Главные новости дня: 3 сентября

Soccernews.ru выделяет самые интересные новости четверга, 3 сентября.

Сборная России начала новый сезон Лиги Наций с победы над Сербией.

Лига Наций 2020/21: Украина переиграла Швейцарию, Испания вырвала ничью у Германии.

Доменико Тедеско признан лучшим тренером РПЛ в августе.

РПЛ назвала лучшего игрока августа.

Гус Тиль перешел во "Фрайбург".

Артем Дзюба вышел на второе место по количеству голов за сборную России.

У Криштиану Роналду выявлена инфекция пальца на ноге.

Владельцы "Манчестер Сити" купили 10-й клуб.

Пять клубов РПЛ ведут борьбу за вингера "Спартака" Максима Глушенкова.

"Барселона" может продать Лионеля Месси за 100 миллионов евро.

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