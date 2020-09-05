Хаверц провел первую тренировку в "Челси"

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Хаверц провел первую тренировку в "Челси"

Новичок "Челси" Кай Хаверц провел первую тренировку в новом клубе.

Напомним, что трансфер 21-летнего немца обошелся "синим" в 70 миллионов евро. С игроком был заключен пятилетний контракт.

В первом туре нового сезона АПЛ, который стартует 12 сентября, "Челси" встретится с "Брайтоном".

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