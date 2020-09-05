Ибишевич не будет получать зарплату в "Шальке"

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Ибишевич не будет получать зарплату в "Шальке"

Нападающий Ведад Ибишевич поделился деталями своего перехода в "Шальке".

"Я пришел сюда выступать в Бундеслиге, а не зарабатывать деньги. Мы договорились с клубом, что я не буду получать зарплату, а только сумму, которая необходима на покрытие страховки. Моя зарплата пойдет на благотворительность. Я буду играть только за бонусы", - приводит слова Ибишевича ВВС.

Напомним, что футболист подписал с клубом контракт до следующего лета.

Ранее у 36-летнего боснийца истекло соглашение с "Гертой".

Читайте также: "Шальке" объявил о переходе Ибишевича. | http://soccernews.ru
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