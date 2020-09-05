Канчельскис сообщил о поражении легких из-за коронавируса

Наставник "Навбахора" Андрей Канчельскис рассказал о своем здоровье после заражения коронавирусом.

"Обследование выявило поражение 20% легких. Самочувствие среднее, однако сказали, что это излечимо. Главное - вовремя обратился. Еще клинику не так просто оказалось найти, хорошо, поспособствовали друзья, знакомые.

Сейчас прохожу все необходимые процедуры, уколы, капельницы, все идет согласно плану. Дальше доктора будут смотреть по ситуации, зависит от результатов анализов, через три-четыре дня скажут, есть ли улучшение", - заявил Канчельскис.

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