"Химки" и сборная России U19 Кержакова забили по пять голов в товарищеском матче
"Химки" провели товарищескую игру против сборной России U-19 под руководством Александра Кержакова.
Отметим, что матч завершился результативной ничьей со счетом 5:5.
"Спасибо "Химкам". Они откликнулись на наше предложение провести игру. Было очень интересно проверить ребят в деле с командой РПЛ", - заявил Кержаков.
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