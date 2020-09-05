"Химки" и сборная России U19 Кержакова забили по пять голов в товарищеском матче

"Химки" провели товарищескую игру против сборной России U-19 под руководством Александра Кержакова.

Отметим, что матч завершился результативной ничьей со счетом 5:5.

"Спасибо "Химкам". Они откликнулись на наше предложение провести игру. Было очень интересно проверить ребят в деле с командой РПЛ", - заявил Кержаков.

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