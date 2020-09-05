Лаутаро Мартинес испугался корову во время её доения
Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес во время отпуска решил научиться доить коров.
Девушка аргентинца Августина Гандольфо выложила видео попытки футболиста. Во время доения корова резко повернула голову, после чего Лаутаро с криком отпрыгнул от нее.
IL TORO vs IL TORO pic.twitter.com/AAUSsVAJhW— FedeNerazzurra (@_FedeNerazzurra) September 5, 2020
В минувшем сезоне на счету Лаутаро 21 гол и 9 ассистов в 49 матчах.
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