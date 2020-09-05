"Сочи" близок к подписанию экс-игрока "Динамо"

Теги артур юсуповфк сочи

"Сочи" близок к подписанию экс-игрока "Динамо"

Журналист Константин Алексеев сообщает о грядущем переходе хавбека Артура Юсупова в "Сочи".

"Как мне стало известно, в ближайшие дни "Сочи" подпишет контракт с Юсуповым. Стороны достигли договоренности. Артур уже находится в расположении команды и прошeл тесты", - заявил Алексеев.

Минувшим летом у Юсупова истек контракт с московским "Динамо". В прошлом сезоне он провел 21 игру, забил один гол и отдал один ассист.

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