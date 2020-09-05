Экс-президент "Спартака": "Будет забавно, если Салихова добьется большего, чем Федун"
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко высказался о влиянии Заремы Салиховой, подруги владельца клуба Леонида Федуна, на дела клуба.
"Нас ждет занимательная опера. Я немного удивлен, что она решила выйти в публичное пространство, однако в "Спартаке" всегда все очень удивительно. Будет забавно, если Салихова усилит свое влияние и добьется большего, чем Федун за 16 лет. В "Спартаке" всегда есть некий фантом, оказывающий влияние на деятельность клуба.
Женщина в футболе - это экзотика как африканец в Антарктиде. Однако бывает, что нестандартные решения бывают очень эффективными. Если она действительно настояла на покупке Ларссона, то это очень неплохо. Это лучший трансфер "Спартака" за последнее время. Будет любопытно посмотреть на другие покупки клуба с ее подачи.
Возможно, Федуну и не хватало именно такого близкого человека в руководстве, который бы указывал на явно ошибочные решения. Кто-то должен был ему сказать, что Тиль не стоил 20 миллионов, а Крал - порядка 12. Я слышал, что сейчас Федун очень внушаемый: кто лучше донесет позицию, тот и "в дамках". Федун всегда хочет совершить эффектный, знаковый трансфер, чтобы показать фанатам, как он к ним расположен", - заявил Червиченко.
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