"Ювентус" может вернуть Морату

Футбольный агент Джованни Бранчини уверен, что "Ювентус" заинтересован в возвращении Альваро Мораты.

"Не думаю, что следующим центрфорвардом "Ювентуса" будет Мойсе Кин, Луис Суарес, Эдин Джеко или Эдинсон Кавани. Я верю, что "Ювентус" хочет вернуть Морату", - приводит слова агента Football Italia.

Напомним, что Мората выступал за "старую синьору" с 2014 по 2016 год.

В минувшем сезоне Мората провел за "Атлетико" 44 матча, забил 16 голов и отдал 4 ассиста.

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