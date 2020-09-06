Цорн оценил свою работу в "Спартаке"

Экс-генеральный директор "Спартака" Томас Цорн оценил свою работу в московском клубе.

"В прошлом сезоне мне удалось полностью реструктурировать команду, скаутский отдел, а также медицинский персонал. Также мы значительно улучшили финансовое положение клуба, особенно в серьeзной, чрезвычайной ситуации, связанной с пандемией коронавируса.

"Спартак" лидирует в РПЛ? Я бы сказал, что этот результат, с четырьмя победами и двумя ничьими в шести играх, также является результатом прекрасной работы, которую мы проделали в последние месяцы. Разумеется, я надеюсь, что мой "Спартак" сможет оставаться на вершине турнирной таблицы в течение всего сезона и сделает так, чтобы фанаты гордились им", - приводит слова Цорна "Чемпионат".

Напомним, что Цорна на посту гендира "Спартака" заменил Шамиль Газизов.

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