"Спартак" показал, как проходит подготовка к дерби против ЦСКА

"Спартак" начал готовиться к поединку с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ.

Московский клуб в своем твиттере выложил фото с тренировки команды.

The sky is the limit pic.twitter.com/bjtv8uAeaA — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) September 9, 2020

На данный момент "Спартак" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 14 очков. ЦСКА с 10 очками идет на пятом месте.

Московское дерби запланировано на 13 сентября. Начало матча в 19:00 (мск).

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