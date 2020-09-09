"Спартак" показал, как проходит подготовка к дерби против ЦСКА

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"Спартак" показал, как проходит подготовка к дерби против ЦСКА

"Спартак" начал готовиться к поединку с ЦСКА в рамках 7-го тура РПЛ.

Московский клуб в своем твиттере выложил фото с тренировки команды.

На данный момент "Спартак" возглавляет турнирную таблицу чемпионата, набрав 14 очков. ЦСКА с 10 очками идет на пятом месте.

Московское дерби запланировано на 13 сентября. Начало матча в 19:00 (мск).

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