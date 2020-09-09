Форвард Александр Кокорин до перехода в "Спартак" мог оказаться в "Фиорентине".

Как сообщает Metaratings, организатором сделки выступал сын экс-тренера сборной России Фабио Капелло Пьерфилиппо. "Фиалки" готовы были предложить Кокорину соглашение на два-три года с зарплатой 2,5 миллиона евро в год.

Отмечается, что сделка сорвалась из-за посредницы Элизабет Бартоше.

Напомним, что из-за травмы Кокорин до сих пор не дебютировал за "Спартак".

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