Жуниньо советует "Лиону" подписать Пакету

Хавбек "Милана" Лукас Пакета попал в сферу интересов "Лиона".

Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на трансфере 23-летнего бразильца настаивает спортивный директор "ткачей" Жуниньо Пернамбукано.

Отмечается, что "россонери" требует за игрока не менее 25 миллионов евро. При этом "Милан" проявляет интерес к голкиперу "Лиона" Чиприану Тэтэрушану.

В минувшем сезоне Пакета провел 27 игр и отметился одной голевой передачей.

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