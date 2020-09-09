Жуниньо советует "Лиону" подписать Пакету
Хавбек "Милана" Лукас Пакета попал в сферу интересов "Лиона".
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, на трансфере 23-летнего бразильца настаивает спортивный директор "ткачей" Жуниньо Пернамбукано.
Отмечается, что "россонери" требует за игрока не менее 25 миллионов евро. При этом "Милан" проявляет интерес к голкиперу "Лиона" Чиприану Тэтэрушану.
В минувшем сезоне Пакета провел 27 игр и отметился одной голевой передачей.
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