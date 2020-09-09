Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков
Европейские клубы хотят, чтобы на групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы можно было делать пять замен.
Как сообщает ВВС, председатель Ассоциации европейских клубов и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уверен, что благодаря увеличению числа замен удастся снизить нагрузку на игроков в связи с насыщенным календарем.
Клубы собираются продвигать свою позицию ожидая реакции от УЕФА.
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|6
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|Рома
|6
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|3
|АЕК
|6
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|4
|Группа D
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|6
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|6
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|13
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|Ньюкасл Юнайтед
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|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
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|2
|Локомотив Москва
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|7
|3
|Клуб Брюгге
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|5
|4
|Галатасарай
|6
|4