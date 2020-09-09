Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков

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Клубы хотят сохранить правило пяти замен на групповой стадии еврокубков

Европейские клубы хотят, чтобы на групповой стадии Лиги Чемпионов и Лиги Европы можно было делать пять замен.

Как сообщает ВВС, председатель Ассоциации европейских клубов и президент "Ювентуса" Андреа Аньелли уверен, что благодаря увеличению числа замен удастся снизить нагрузку на игроков в связи с насыщенным календарем.

Клубы собираются продвигать свою позицию ожидая реакции от УЕФА.

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