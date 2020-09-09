"Реал" нашел альтернативу Мбаппе

"Реал" нашел альтернативу нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

По сведениям Fichajes.com, если Мбаппе продлит соглашение с ПСЖ, то "сливочные" попытаются заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Боруссия" приобрела Холанда минувшей зимой за 65 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Холанд провел за "Боруссию" 18 игр, в которых забил 16 голов.

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