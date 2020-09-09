"Реал" нашел альтернативу Мбаппе

Теги реал мадридборуссия дортмундэрлинг холандкилиан мбаппе

"Реал" нашел альтернативу Мбаппе

"Реал" нашел альтернативу нападающему ПСЖ Килиану Мбаппе.

По сведениям Fichajes.com, если Мбаппе продлит соглашение с ПСЖ, то "сливочные" попытаются заполучить форварда дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

"Боруссия" приобрела Холанда минувшей зимой за 65 миллионов евро. Его контракт с клубом рассчитан до 2024 года.

В минувшем сезоне Холанд провел за "Боруссию" 18 игр, в которых забил 16 голов.

Читайте также: Рамос снизит требования по зарплате ради нового контракта с "Реалом". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов