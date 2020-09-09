Джанлука Ди Марцио: Тонали перешел в "Милан"

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали продолжит карьеру в "Милане".

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" арендовали 20-летнего игрока, которого уже прозвали "новым Пирло".

Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за аренду Тонали 10 миллионов евро, также у клуба будет право выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Кроме того, "Брешия" получит процент от возможной перепродажи футболиста.

Читайте также: "Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса. | http://soccernews.ru