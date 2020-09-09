Джанлука Ди Марцио: Тонали перешел в "Милан"

Теги брешиямилансандро тонали

Джанлука Ди Марцио: Тонали перешел в "Милан"

Хавбек "Брешии" Сандро Тонали продолжит карьеру в "Милане".

По сведениям журналиста Джанлуки Ди Марцио, "россонери" арендовали 20-летнего игрока, которого уже прозвали "новым Пирло".

Ранее сообщалось, что "Милан" заплатит за аренду Тонали 10 миллионов евро, также у клуба будет право выкупа игрока за 20 миллионов евро.

Кроме того, "Брешия" получит процент от возможной перепродажи футболиста.

Читайте также: "Реал" отдал в аренду "Милану" Браима Диаса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"

АПЛ отказала саудовским инвесторам в продаже "Ньюкасла"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов