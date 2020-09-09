Ареоля перебрался в "Фулхэм"

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Ареоля перебрался в "Фулхэм"

Голкипер ПСЖ Альфонс Ареоля перебрался в "Фулхэм".

Сообщается, что английский клуб арендовал вратаря до конца следующего сезона с правом выкупа.

Минувший сезон Ареоля провел в аренде в "Реале", за который провел четыре игры.

Напомним, что в минувшем сезоне "Фулхэм" финишировал в ФНЛ на четвертом месте и выиграл квалификацию плей-офф в АПЛ.

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