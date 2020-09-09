Месси пропустил вечернюю тренировку "Барселоны"
Форвард "Барселоны" Лионель Месси снова пропустил вечернюю тренировку команды.
Как сообщает Sport.es, вечернее занятие также пропустили Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Филиппе Коутиньо и Ансу Фати.
Причиной послужило то, что эти футболисты позже начали подготовку к сезону и их пока не нагружают двумя тренировками в день.
Напомним, что Месси хотел покинуть клуб, однако решил остаться, чтобы избежать суда с "Барсой".
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|Команда
|М
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|4
|Севилья
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|5
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|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14