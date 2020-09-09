Месси пропустил вечернюю тренировку "Барселоны"

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Месси пропустил вечернюю тренировку "Барселоны"

Форвард "Барселоны" Лионель Месси снова пропустил вечернюю тренировку команды.

Как сообщает Sport.es, вечернее занятие также пропустили Серхио Бускетс, Френки де Йонг, Филиппе Коутиньо и Ансу Фати.

Причиной послужило то, что эти футболисты позже начали подготовку к сезону и их пока не нагружают двумя тренировками в день.

Напомним, что Месси хотел покинуть клуб, однако решил остаться, чтобы избежать суда с "Барсой".

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