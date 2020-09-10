Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о преодолении отметки в 100 голов.

"Благодарю всех моих партнеров, тренеров и персонал сборной, которые помогли мне достичь этой исторической вехи", - написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что 35-летний португалец забил 100-й гол в матче Лиги Наций против Швеции (2:0).

Помимо Роналду 100 и более голов за сборную забивал только экс-игрок сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

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