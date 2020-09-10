Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии

Теги криштиану роналдупортугалия

Роналду отреагировал на преодоление отметки в 100 голов за сборную Португалии

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду высказался о преодолении отметки в 100 голов.

"Благодарю всех моих партнеров, тренеров и персонал сборной, которые помогли мне достичь этой исторической вехи", - написал Роналду в инстаграме.

Напомним, что 35-летний португалец забил 100-й гол в матче Лиги Наций против Швеции (2:0).

Помимо Роналду 100 и более голов за сборную забивал только экс-игрок сборной Ирана Али Даеи (109 голов).

Читайте также: Роналду сделал предложение Джорджине Родригес. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Определились потенциальные соперники "Ростова" в квалификации Лиги Европы

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов