Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"
Форвард "Спартака" Александр Кокорин хочет перейти в "Рому".
Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок даже готов пойти на снижение зарплаты. В "Спартаке" он зарабатывает 3 миллиона евро за сезон.
Отмечается, что трансфер Кокорина обойдется "Роме" в 6 миллионов евро. "Рома" также рассматривает кандидатуру Науэля Бустоса из "Тальереса", однако аргентинский клуб хочет получить за игрока 10 миллионов евро.
"Спартак" подписал Кокорина минувшим летом в качестве свободного агента. Из-за травмы он пока не дебютировал за московский клуб.
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