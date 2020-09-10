Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"

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Кокорин готов пойти на снижение зарплаты ради перехода в "Рому"

Форвард "Спартака" Александр Кокорин хочет перейти в "Рому".

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок даже готов пойти на снижение зарплаты. В "Спартаке" он зарабатывает 3 миллиона евро за сезон.

Отмечается, что трансфер Кокорина обойдется "Роме" в 6 миллионов евро. "Рома" также рассматривает кандидатуру Науэля Бустоса из "Тальереса", однако аргентинский клуб хочет получить за игрока 10 миллионов евро.

"Спартак" подписал Кокорина минувшим летом в качестве свободного агента. Из-за травмы он пока не дебютировал за московский клуб.

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