ЦСКА представил превью к дерби со "Спартаком"

ЦСКА в своем твиттере опубликовал превью к игре 7-го тура РПЛ против "Спартака".

В съемках ролика принимали участие наставник команды Виктор Гончаренко, а также новички команды Бруно Фукс, Бактиер Зайнутдинов, Чидера Эджуке и Адольфо Гайч.

"Москва красно-синяя", - подписали ролик "армейцы".

Дерби между ЦСКА и "Спартаком" пройдет 13 сентября в 19:00 (мск).

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