ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы"
Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци стал игроком ПСЖ.
Как сообщает сайт клуба, парижане арендовали 29-летнего итальянца до лета 2021 года.
Кроме того, у ПСЖ будет право выкупа футболиста, предположительно, за 9 миллионов евро.
Вторую часть прошлого сезона Флоренци провел в "Валенсии". Он сыграл 14 матчей, но результативными действиями не отличился.
Читайте также: Гендузи не перейдёт в ПСЖ. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
"Челси" договорился по трансферу голкипера "Ренна"
-
"Зенит" интересуется хавбеком "Удинезе"
-
Киевское "Динамо" потеряло первые очки при Луческу
-
СМИ: "Ливерпуль" подписал 17-летнего бразильского голкипера
-
Игуаин прибыл в Майами для подписания контракта с клубом Бекхэма
-
ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы"
-
ЦСКА представил превью к дерби со "Спартаком"
-
ЦСКА объявил о продлении контракта с Тикнизяном
-
"Зенит" арендовал защитника "Туапсе"
-
Акинфеев вспомнил о скандальном столкновении с Веллитоном в 2011 году
-
Чепчугов: "Перед переходом в ЦСКА мне говорили, что через полгода Акинфеев будет в "Манчестер Юнайтед"
-
1
Гризманн сменит игровой номер в "Барселоне"
-
"Зенит" пытался купить Рога
-
Ярмоленко зовут в Китай
-
Тедеско оценил важность Кубка России
-
Фати травмировался на тренировке "Барселоны"
-
Неймар вылечился от коронавируса
-
В новом сезоне на форме игроков АПЛ будут антирасистские нашивки
-
Тедеско высказался о будущем Кутепова в "Спартаке"
-
Тренер "Вест Бромивича" анонсировал переход Ивановича
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13