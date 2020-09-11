ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы"

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ПСЖ объявил об аренде защитника "Ромы"

Защитник "Ромы" Алессандро Флоренци стал игроком ПСЖ.

Как сообщает сайт клуба, парижане арендовали 29-летнего итальянца до лета 2021 года.

Кроме того, у ПСЖ будет право выкупа футболиста, предположительно, за 9 миллионов евро.

Вторую часть прошлого сезона Флоренци провел в "Валенсии". Он сыграл 14 матчей, но результативными действиями не отличился.

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