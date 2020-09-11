ЦСКА нацелился на форварда "Сантоса"

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ЦСКА нацелился на форварда "Сантоса"

Форвард "Сантоса" Мариньо попал в сферу интересов клуба РПЛ.

Как сообщает Fichajes, в трансфере 30-летнего бразильца заинтересован ЦСКА. Ранее интерес к игроку также проявляли "Интер" и "Шахтер".

Контракт футболиста с клубом истекает летом 2022 года. Его трансферная стоимость оценивается в 2,5 миллиона евро.

В составе "Сантоса" Мариньо провел 40 игр, забил 17 голов и отдал 7 результативных передач.

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