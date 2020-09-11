Кононов высказался о слухах о своем уходе из "Риги"

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Кононов высказался о слухах о своем уходе из "Риги"

Наставник "Риги" Олег Кононов прокомментировал слухи о своем уходе из клуба.

"Это ложь, я клуб не покидаю. Просто есть веские причины, по которым должен быть с семьей некоторое время", - заявил Кононов.

"Для нас эта информация стала сюрпризом. Подтвердить этого мы не можем. Тренер в пятницу провел тренировку, и в субботу команда отправляется в Вентспилс на очень важный матч. Каких-то шагов по уходу Кононова не было и нет", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, что Кононов возглавил "Ригу" в феврале 2020 года. В текущем сезоне клуб лидирует в чемпионате.

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