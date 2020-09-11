Ракицкий травмировался на тренировке "Зенита"

Теги зенит санкт-петербургярослав ракицкийтравмы

Ракицкий травмировался на тренировке "Зенита"

Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий травмировался на тренировке.

По сведениям Metaratings.ru, сегодня игрок занимался по индивидуальной программе.

Также известно, что Деян Ловрен занимался вне общей группы. Леон Мусаев присоединился к команде, однако он точно не сыграет против "Арсенала".

Матч между "Зенитом" и "Арсеналом" пройдет 14 сентября в 18:30 (мск).

Читайте также: "Зенит" арендовал защитника "Туапсе". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Зенит Санкт-Петербург Зенит Санкт-Петербург 22 50
2 Локомотив Москва Локомотив Москва 22 41
3 Краснодар Краснодар 22 41
4 Ростов Ростов 23 38
5 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 22 36
6 Динамо Москва Динамо Москва 22 30
7 Арсенал Тула Арсенал Тула 22 28
8 Спартак Москва Спартак Москва 22 28
9 Сочи Сочи 23 27
10 Уфа Уфа 22 27
11 Урал Урал 22 25
12 Тамбов Тамбов 22 25
13 Ахмат Ахмат 23 23
14 Рубин Рубин 22 23
15 Оренбург Оренбург 22 23
16 Крылья Советов Крылья Советов 23 22
Полная таблица

топ-5 тегов