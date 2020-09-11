Ракицкий травмировался на тренировке "Зенита"
Защитник "Зенита" Ярослав Ракицкий травмировался на тренировке.
По сведениям Metaratings.ru, сегодня игрок занимался по индивидуальной программе.
Также известно, что Деян Ловрен занимался вне общей группы. Леон Мусаев присоединился к команде, однако он точно не сыграет против "Арсенала".
Матч между "Зенитом" и "Арсеналом" пройдет 14 сентября в 18:30 (мск).
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