"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол
Член комитета РФС по маркетингу Алексей Киричек рассказал о тратах клубов РПЛ на молодежный футбол в 2019 году.
"Изучив отчетности клубов РПЛ, мы можем увидеть сколько клубы действительно тратят на молодежный футбол и сравнить с европейскими коллегами.
38,04 млн евро потратили в 2019 году действующие участники РПЛ на молодежный футбол, что составляет 4,45% от всех операционных бюджетов клубов;
19,44 млн евро или 51% от всех расходов приходится на "Краснодар" и "Зенит";
2,83 млн евро составляют средние расходы одного клуба в год на молодежный футбол, однако без учета расходов "Краснодара" и "Зенита" средние расходы на один клуб (14 клубов) составляют только 1,33 млн евро;
10 из 16 клубов потратили меньше 5% своих бюджетов на молодежный футбол;
Расходы ведущих клубов РПЛ сопоставимы с расходами европейских коллег, а иногда и превышают их, однако европейские трансферы доморощенных российских игроков все еще редки: Головин и вот сейчас Миранчук", - сообщил Киричек.
Отметим, что лидером по тратам на молодежный футбол в 2019 году является "Краснодар" - 11,4 млн, далее идут "Зенит" - 8 млн, ЦСКА - 3,2 млн, "Спартак" - 3 млн, "Локомотив" - 2,7 млн. Меньше всех потратили - "Тамбов", "Ротор" (по 300 тысяч евро) и "Сочи" (200 тысяч).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|22
|50
|2
|Локомотив Москва
|22
|41
|3
|Краснодар
|22
|41
|4
|Ростов
|23
|38
|5
|ЦСКА Москва
|22
|36
|6
|Динамо Москва
|22
|30
|7
|Арсенал Тула
|22
|28
|8
|Спартак Москва
|22
|28
|9
|Сочи
|23
|27
|10
|Уфа
|22
|27
|11
|Урал
|22
|25
|12
|Тамбов
|22
|25
|13
|Ахмат
|23
|23
|14
|Рубин
|22
|23
|15
|Оренбург
|22
|23
|16
|Крылья Советов
|23
|22