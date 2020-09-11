"Краснодар" - лидер РПЛ по тратам на молодежный футбол

Член комитета РФС по маркетингу Алексей Киричек рассказал о тратах клубов РПЛ на молодежный футбол в 2019 году.

"Изучив отчетности клубов РПЛ, мы можем увидеть сколько клубы действительно тратят на молодежный футбол и сравнить с европейскими коллегами.

38,04 млн евро потратили в 2019 году действующие участники РПЛ на молодежный футбол, что составляет 4,45% от всех операционных бюджетов клубов;

19,44 млн евро или 51% от всех расходов приходится на "Краснодар" и "Зенит";

2,83 млн евро составляют средние расходы одного клуба в год на молодежный футбол, однако без учета расходов "Краснодара" и "Зенита" средние расходы на один клуб (14 клубов) составляют только 1,33 млн евро;

10 из 16 клубов потратили меньше 5% своих бюджетов на молодежный футбол;

Расходы ведущих клубов РПЛ сопоставимы с расходами европейских коллег, а иногда и превышают их, однако европейские трансферы доморощенных российских игроков все еще редки: Головин и вот сейчас Миранчук", - сообщил Киричек.

Отметим, что лидером по тратам на молодежный футбол в 2019 году является "Краснодар" - 11,4 млн, далее идут "Зенит" - 8 млн, ЦСКА - 3,2 млн, "Спартак" - 3 млн, "Локомотив" - 2,7 млн. Меньше всех потратили - "Тамбов", "Ротор" (по 300 тысяч евро) и "Сочи" (200 тысяч).

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