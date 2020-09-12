"Челси" не намерен платить за Райса требуемую сумму

"Челси" хочет подписать полузащитника "Вест Хэма" Деклана Райса.

По сведениям журналиста Фабрицио Романо, "аристократы" не намерены платить за игрока требуемую сумму. "Вест Хэм" хочет сохранить футболиста, поэтому требует за него не менее 80 миллионов евро.

Соглашение Райса с клубом действует до лета 2024 года. Отметим, что он является воспитанником "Челси", однако с 2014 года он находится в структуре "Вест Хэма".

В прошлом сезоне на счету Райса один гол и четыре ассиста в 40 играх.

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