Бийол все-таки перейдет в "Ганновер"
Хавбек ЦСКА Яка Бийол продолжит карьеру в "Ганновере".
По сведениям Sportbuzzer, футболист заверил клуб, что примет участие в игре 1/32 финала Кубка Германии против "Вюрцбургер Кикерс", которая состоится через два дня.
Ранее сообщалось, что Бийол не хочет переходить в "Ганновер" и ожидает предложений от клубов АПЛ.
Соглашение словенца с "армейцами" рассчитано до лета 2023 года.
Читайте также: Яка Бийол мог продолжить карьеру в турецком "Анкарагюджю", но отказал клубу. | http://soccernews.ru
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