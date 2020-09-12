Киевское "Динамо" отклонило предложение клуба Серии А по своему форварду

"Болонья" продолжает вести переговоры по трансферу форварда киевского "Динамо" Владислава Супряги.

По сведениям журналиста Николо Скиры, киевский клуб отклонил предложение в размере 10 миллионов евро. "Динамо" требует за своего футболиста 15 миллионов евро.

Контракт 20-летнего украинца с "Динамо" рассчитан до лета 2023 года.

В новом сезоне Супряга провел три матча, забил один гол и отдал один ассист.

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