Зинченко может уйти в "Наполи" в рамках сделки по Кулибали
Алан Прудников, агент хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировал будущее игрока.
"Зинченко может войти в сделку по трансферу Кулибали? "Наполи" интересовался моим клиентом еще в 2017 году. Нам нужно спросить агента Кулибали, которого мы сильно уважаем, а также руководство "Сити".
Если это случится, мы выслушаем предложение "Наполи", а потом посмотрим, что из этого получится", - приводит слова агента Calciomercato
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|Команда
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|27
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|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
|41
|6
|Тоттенхэм
|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
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|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
|13
|Кристал Пэлас
|27
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|Ньюкасл Юнайтед
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|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18