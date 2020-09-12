Зинченко может уйти в "Наполи" в рамках сделки по Кулибали

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Зинченко может уйти в "Наполи" в рамках сделки по Кулибали

Алан Прудников, агент хавбека "Манчестер Сити" Александра Зинченко, прокомментировал будущее игрока.

"Зинченко может войти в сделку по трансферу Кулибали? "Наполи" интересовался моим клиентом еще в 2017 году. Нам нужно спросить агента Кулибали, которого мы сильно уважаем, а также руководство "Сити".

Если это случится, мы выслушаем предложение "Наполи", а потом посмотрим, что из этого получится", - приводит слова агента Calciomercato

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