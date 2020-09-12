"Барселона" оказывает давление на Суареса, чтобы он быстрее покинул клуб
"Барселона" хочет как можно быстрее избавиться от форварда Луиса Суареса.
По сведениям Marca, новый наставник каталонцев Рональд Куман специально не ставит уругвайца тренироваться в общей группе. Так клуб оказывает давление на игрока, чтобы он быстрее ушел.
Ранее сообщалось, что Суарес не входит в планы Кумана. При этом игрок хочет расторгнуть контракт с клубом и получить компенсацию. Напомним, что ранее уругваец контактировал с "Атлетико" и "Ювентусом".
В прошлом сезоне на счету Суареса 21 гол и 10 ассистов в 36 играх.
Читайте также: Луис Суарес может не перейти в "Ювентус". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
Лента новостей
-
Бэйл занимается вне общей группы
-
"Кристал Пэлас" переиграл "Саутгемптон" в 1-м туре АПЛ
-
Матч-открытие Примеры завершился нулевой ничьей
-
"РБ Лейпциг", "Айнтрахт" и "Вольфсбург" прошли в 1/16 финала Кубка Германии
-
"Урал" обыграл "Химки" в матче РПЛ
-
"Барселона" готова арендовать Бельерина или рассмотреть вариант с обменом
-
"Манчестер Юнайтед" не стал лишать Магуайра капитанской повязки
-
Неймар подписал контракт с Puma
-
"Барселона" оказывает давление на Суареса, чтобы он быстрее покинул клуб
-
Футболисты "Спартака" поздравили Тедеско с днем рождения
-
"Фиорентина" нацелилась на защитника "Барселоны"
-
"Милан" готовит предложение по хавбеку "Лилля"
-
1
"Локомотив" вернулся к кандидатуре Манджукича
-
2
"Арсенал" разгромил "Фулхэм" в матче-открытии АПЛ
-
ПСЖ работает над трансфером Шкриньяра
-
"Фейеноорд" хочет арендовать защитника "Краснодара"
-
1
"Тамбов" одержал победу над "Уфой" в 7-м туре РПЛ
-
1
Официально: "Барселона" оставила Месси капитаном команды
-
Ляказетт стал автором уникального достижения в АПЛ
-
1
Алексей Миранчук хорошо заработал на своём трансфере в "Аталанту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14