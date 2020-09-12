"Барселона" оказывает давление на Суареса, чтобы он быстрее покинул клуб

"Барселона" хочет как можно быстрее избавиться от форварда Луиса Суареса.

По сведениям Marca, новый наставник каталонцев Рональд Куман специально не ставит уругвайца тренироваться в общей группе. Так клуб оказывает давление на игрока, чтобы он быстрее ушел.

Ранее сообщалось, что Суарес не входит в планы Кумана. При этом игрок хочет расторгнуть контракт с клубом и получить компенсацию. Напомним, что ранее уругваец контактировал с "Атлетико" и "Ювентусом".

В прошлом сезоне на счету Суареса 21 гол и 10 ассистов в 36 играх.

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